VTM, VRIJDAG 9 FEBRUARI, 20.40

ACTIE Voor het vervolg de boel verziekte, was er dit heerlijke origineel, waarin Matthew Vaughn heerlijk speelt met de conventies van de actiekomedie. Een jonge delinquent wordt gerekruteerd voor The Kingsman, een geheime dienst op speed. De actie is cool en de grapjes prima.