'HHhH: The Man with the Iron Heart': over de opkomst en de aanslag op een meedogenloos nazikopstuk

FILM Wanneer u toch uit de lucht komt gevallen, vertellen we er u in één ruk graag bij dat de ‘HHhH’ in de titel voor ‘Himmlers hersenen heten Heydrich’ staat. De Australische acteur Jason Clarke kan met zijn vertolking van de koudbloedige ariër eindelijk tonen wat hij in zijn mars heeft. Meer nog: we vinden het zelfs sneu dat regisseur Cédric Jimenez al halverwege deze twee uur durende oorlogsprent zijn focus verlegt van de karakteropbouw van zijn hoofdpersonage naar de eliminatie ervan.