'Terzake docu - Danny demonstreert': vier controversiële protestbewegingen en hun idealen

ACTUA Daarin deint Danny Ghosen – bekend van ‘Danny in Arabistan’ – een eind mee op de woeste golven van vier controversiële protestbewegingen: Britain First, de Identitäre Bewegung, Freedom Fighters en Animal Rights. Ghosen wint al snel het vertrouwen van de kopstukken en probeert te weten te komen hoe ver ze willen gaan om hun idealen te realiseren. Dat levert bij momenten onthutsend kijkvoer op. Zowel Britain First als Identitäre Bewegung gaat prat op het vreedzame karakter van het protest, maar wie zich diep in de extreemrechtse mensenmassa mengt, weet zich al snel door gevaarlijke gekken omringd. De ronduit agressieve retoriek doet Ghosen, die op 15-jarige leeftijd vanuit Libanon naar Nederland vluchtte, al na enkele ogenblikken een optocht verlaten.