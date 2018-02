DRAMA Michael Fassbender speelt Brandon, een man die zijn saaie kantoorjob in New York combineert met de consumptie van uren porno per dag en losse contacten met wie zich daar ook maar voor aanbiedt. Wanneer zijn jongere zus Sissy (Carey Mulligan) plots voor de deur staat en komt inwonen, wordt het moeilijk om zijn geheime leven vol te houden. Sissy worstelt net als Brandon met allerlei demonen. We komen nooit precies te weten wat hen is overkomen, maar dat hindert niet. Allebei staan ze op het punt om te botsen, met elkaar en met zichzelf. Steve McQueen vertelt het verhaal met heel weinig franjes. De filmstijl is klinisch, afstandelijk, alsof de regisseur de personages bestudeert als ratten in een labo. Dwingende, obsessieve cinema die zich recht je ziel in boort.