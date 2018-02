'Taboo': intens, hondsbrutaal en inclusief een stevige portie Tom Hardy

SERIE Die laatste, een bekende toneelauteur, schreef ook het scenario en liet zich daarbij een handje helpen door ‘Peaky Blinders’-brein Steven Knight. Het verhaal draait rond James Delaney (Hardy Jr.), een voormalige werknemer van de East India Trading Company die in 1814 na een afwezigheid van tien jaar naar Londen terugkeert voor de begrafenis van zijn vader. En ook om enkele oude rekeningen te vereffenen. ‘Taboo’ is alleen al de moeite wegens de bijna schrikbarende intensiteit waarmee Hardy zijn personage neerzet, maar u mag zich ook laten meeslepen door de complexe intrige (denk: slavenhandel, corruptie en louche zaakjes in de vroeg-19de-eeuwse scheepvaartbusiness), een schare Britse topacteurs (u herkent zowat de halve cast van ‘Game of Thrones’) en het aardedonkere en hondsbrutale sfeertje. Een tweede en derde seizoen zijn reeds onderweg.