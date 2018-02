Arnout Hauben «Toen de VRT vroeg om over een format na te denken voor ‘Leve de Zoo’, was ik meteen enthousiast. Niet dat ik zo’n grote dierenvriend ben – als onze kat twee keer op mijn schoot heeft gezeten, zal het veel zijn – maar toen bleek dat we het over de geschiedenis van de Zoo mochten hebben, was ik verkocht. Wat je allemaal al niet aan fascinerende verhalen opdelft als je research begint te doen!»

HUMO Zoals?