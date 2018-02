'Reality': flamboyante, bizarre, maar altijd fascinerende tristesse

KOMEDIE Het riedeltje klinkt bekend – de media kennen geen schaamte en sommige mensen zouden alles doen om met hun smoel op tv te komen – maar zelden werd het met zoveel bravoure gespeeld als in ‘Reality’, een Italiaanse tragikomedie van Matteo Garrone (‘Gomorrah’). Luciano is een vishandelaar die droomt van zijn 15 minutes of fame en meedoet aan de audities van ‘Big Brother’. Terwijl hij wacht op een antwoord, verliest hij alle grip op de realiteit. De tristesse van het verhaal – een man die zo graag iemand anders wil zijn dat hij zichzelf verliest – smaakt naar Martin Scorsese’s meesterwerk ‘The King of Comedy’, maar Garrone combineert dat met de flamboyante stijl van Fellini. Die mix is soms bizar, maar altijd fascinerend.