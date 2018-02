Terwijl haar oude K3-kompanen Karen en Josje aandoenlijke pogingen ondernemen om een muzikale solocarrière op de rails te krijgen, kiest Kristel Verbeke voor een andere weg: zonder daarbij ook maar één keer in zang of dans uit te barsten, praat ze in het nieuwe Eén-programma ‘Kinderkopkes’ met een zestal kinderen over Het Leven.