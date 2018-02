'The Work': intense praatsessies en huilende mannen in de gevangenis

REALITY Twee keer per jaar nodigt de directie van Folsom, een zwaarbeveiligde instelling vlakbij de Californische hoofdstad Sacramento, in samenwerking met een lokale vzw mensen uit om vier dagen lang met de gevangenen te komen praten. ‘The Work’ volgt drie mannen die voor het eerst oog in oog staan met drugsdealers, moordenaars en bende-leden, en tijdens praatsessies verhalen over hun afkomst en hun verleden uitwisselen. Dat levert heel veel beelden van huilende mannen op en erg intense gesprekken over hoe makkelijk je de weg kwijt kunt raken in je leven, en hoe klein de verschillen tussen mensen binnen en buiten de gevangenis soms zijn. Ook de bezoekers kampen vaak met trauma’s uit hun jeugd – afwezige vaders vormen een rode draad door zowat alle verhalen – en als de kaarten een beetje anders waren geschud, hadden zij net zo goed in Folsom kunnen zitten.