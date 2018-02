John Oliver: 'Tijdverspilling voor volwassenen op z'n best!'

Die antwoordde dat hij die nietsnut Oliver niet eens zou herkennen op straat, waarop Oliver, zelfrelativerend als altijd: ‘Begrijpelijk, ik zie eruit als een bijziende papegaai die in een bank werkt.’ Nog sympathieke Oliver-stunts? Omdat hij weet dat Trump alleen naar Fox News kijkt, kocht hij reclameruimte op die zender om directe boodschappen naar de president te kunnen sturen. En tijdens een interview met Dustin Hoffman informeerde hij tegen alle afspraken in tóch naar de hardnekkige geruchten over seksueel wangedrag. Kortom, Oliver is een held van het volk. Het vijfde seizoen van ‘Last Week Tonight’ begint zo dadelijk, en is verplicht kijkvoer voor alle Play More-abonnees.