'Blade Runner 2049': de ultieme liefdesprent

FILM Liefde? Inderdaad, liefde. Want zonder iets te willen weggeven over de bijzondere plot, kunnen we wel stellen dat alles – de sferige neonlichten, het stomende VR-triootje en de bakken melancholie ten spijt – daarop terug te brengen valt. Denis Villeneuves langverwachte sequel op Ridley Scotts origineel uit 1982 heeft veel kritiek gekregen, niet het minst van beide heren. Maar wij blijven erbij, als waren we een tribal op Fabrizio’s bast: vijf sterren zijn nog te weinig voor dit donkere tableau.