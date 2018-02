'Seeing Allred': over de indrukwekkende carrière van de vrouwelijke Jef Vermassen

DOCU In de jaren 90 maakte ze deel uit van het juridische team dat de families van Nicole Brown Simpson en Ron Goldman bijstond in het proces tegen O.J. Simpson. De afgelopen jaren hielp ze – meestal met succes – vrouwen die hun mannelijke bazen aanklaagden wegens seksueel wangedrag. Haar meest recente doelwitten zijn niet van de minste: ze vertegenwoordigt enkele slachtoffers van Bill Cosby en ook Summer Zervos, de vrouw die Donald Trump ervan beschuldigt haar te hebben betast. ‘Seeing Allred’ is geen documentaire over die actuele zaken, maar een breed overzicht van Allreds carrière, van haar werk voor de burgerrechtenbeweging in de jaren 70 tot haar strijd vorig jaar om de verjaringstermijn op verkrachting in Californië te verlengen – een strijd die ze heeft gewonnen. De film laat ook zien hoe persoonlijk het gevecht om vrouwenrechten is voor Allred, die als jonge vrouw verkracht werd en daarna bijna het leven liet toen ze met een illegale abortus de zwangerschap moest beëindigen.