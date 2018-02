'Everything Sucks!': 'Stranger Things' maar dan minder goed, zonder monsters en in de jaren '90

SERIE Weliswaar zonder bizarre monsters of een ‘Upside Down’-wereld, want ‘Everything Sucks!’ is een gewoon tienerdrama over enkele nerds van de middelbare school in het dorpje Boring (!) die samen een videoclubje hebben en tussen het filmmaken door over de meisjes fantaseren. De eerste twee afleveringen die we konden zien, hebben hun charme, al is het de vraag waarom je niet eerst zou kijken naar de vele andere en betere tienerreeksen op Netflix, zoals ‘Riverdale’, ‘The End of the F***ing World’ en uiteraard ‘Stranger Things’.