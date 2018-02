'Absentia': 'Tabula Rasa' maar dan op zijn Amerikaans

SERIE Deze nieuwe misdaadreeks draait rond een FBI-agente die spoorloos verdwijnt terwijl ze een seriemoordenaar op het spoor is. Iedereen denkt dat ze dood is en haar man hertrouwt zelfs, maar zes jaar later wordt ze teruggevonden in een hutje in de bossen, nauwelijks nog in leven en zonder te weten wat er allemaal is gebeurd. Emily (gespeeld door Stana Katic, bekend van ‘Castle’) moet zich proberen aan te passen aan het normale leven, maar dat wordt bemoeilijkt door het feit dat een andere vrouw haar plaats heeft ingenomen in haar gezin én dat er nieuwe moorden plaatsvinden, die misschien gelinkt zijn aan de zaak van jaren terug.