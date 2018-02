Was het u ook al opgevallen? Eén, tot nader order de populairste zender van het land, heeft de laatste maanden wel érrug veel zware thema’s op het menu staan. Rampspoed in ‘Taboe’, meer rampspoed in ‘Mij overkomt het niet’, het downsyndroom in ‘Tytgat chocolat’, een overleden vader in ‘Kinderkopkes’, transgenders in ‘M/V/X’, een levensmoeë rolstoelpatiënt in ‘Thuis’: all in a day’s work voor het eerste net van de openbare omroep. En dan zwijgen we nog over de weldra startende reeksen ‘Down the Road’ (nog maar eens het downsyndroom), ‘Gevoel voor tumor’ (kanker op jonge leeftijd) en ‘Afscheid’ (Karine Claassen die stervende mensen volgt).