HUMO De documentaire geeft de indruk dat onze internetwinkels geen kans meer maken. En de detailhandel lijkt al helemaal ten dode opgeschreven. Kopen we binnenkort allemaal Chinees?

Roland Duong «In Nederland zit Blokker nu zwaar in de problemen door Action, de allergoedkoopste retailer. Ik denk dat we nog gaan meemaken dat Action in de problemen komt door pakweg Alibaba. Al die goedkope Chinese spullen gratis aan huis geleverd krijgen: wie kan daarmee concurreren?»