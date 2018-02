Dieter Coppens op reis met downjongeren: 'Zo puur! En zo direct!'

In de nieuwe Eén-reeks ‘Down the Road’ gespt Dieter Coppens zijn rugzak aan en neemt hij zes mensen met het syndroom van Down op sleeptouw door België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië. De jongvolwassenen hebben allemaal dezelfde doelen voor ogen: hun grenzen verleggen, nieuwe vrienden maken en, als het even kan, een lief vinden.