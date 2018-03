'Civilisations': een uitgebreide schets van kunst door de eeuwen heen

CULTUUR De negendelige serie schetst een uitgebreid beeld – de trailer alleen is al bijna zeven minuten lang – van creativiteit in verleden en heden, van de eerste rotsschilderingen in de prehistorie tot de kunst van vandaag. En ze stelt de vraag in hoeverre het verlangen om iets te creëren aan de basis ligt van beschavingen vroeger en nu, en misschien zelfs de essentie is van het mens-zijn. Drie jaar lang is er gewerkt aan ‘Civilisations’, een soort vervolg op de BBC-reeks ‘Civilisation’ uit 1969, en er is gefilmd in 31 landen over de hele wereld. Een scène waarin een leguaan wordt opgejaagd door een groep slangen bevat de reeks op het eerste gezicht niet, maar desalniettemin: niet te missen.