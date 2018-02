David Hasselhoff: 'Ik speel een karikatuur van mezelf'

Goed nieuws voor B-filmfreaks, drankspelletjesfanaten, cultuurbeulen en andere ‘Sharknado’-connaisseurs: Play More laat deze week nog eens een regelrecht scharminkel op u los. In de straight-to-tv-film ‘Killing Hasselhoff’ neemt Ken Jeong (de irritante acteur die Mr. Chow vertolkte in de ‘Hangover’-films) deel aan een celebrity death pool: wie kan voorspellen welke beroemdheid het eerst het loodje zal leggen, wint een half miljoen dollar. Zijn gok: David Hasselhoff! En omdat hij niet wil wachten tot de natuur haar werk doet, besluit hij om The Hoff maar gewoon zélf om zeep te helpen. De tagline? ‘Don’t hassel The Hoff!’