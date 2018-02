'Counterpart': verfrissende en verrassend interessante samenzweringsthriller

SERIE Alleen een selecte elite is op de hoogte van de parallelle dimensies, die via een streng bewaakt ondergronds portaal verbonden zijn. Dat is de nogal wilde premisse van ‘Counterpart’. Het verfrissende is dat de makers aan die niet echt originele sf-kapstok een verrassend interessante, ergens tussen het Koude Oorlogssfeertje van ‘The Spy Who Came in from the Cold’ en de paranoïde dystopie van ‘1984’ te situeren samenzweringsthriller ophangen. Eén die bovendien ook diepere thema’s als identiteit, lotsbestemming en idealisme aansnijdt. Dat het beter werkt dan je zou denken, is ook te danken aan de onvolprezen J.K. Simmons, die een lichtelijk formidabele dubbelrol neerzet. Hij slaagt erin twee personages te spelen die totaal anders zijn (de ene is een keiharde geheim agent, de andere een brave ambtenaar) en toch veel met elkaar gemeen hebben, omdat ze eigenlijk dezelfde mens zijn. Voorlopig dé verrassing van het nog jonge tv-jaar.