'Seven Seconds': Black Lives Matter in een strak misdaaddrama-jasje

SERIE Alles begint met een vluchtmisdrijf op een zwarte tienerjongen, die ’s ochtends wordt aangereden en voor dood achtergelaten. Een aanklager gaat achter de dader aan en ontdekt dat het gaat om een agent die op het moment van het ongeluk niet aan het werk was, en via zijn connecties binnen het korps aan een vervolging probeert te ontsnappen. Politiegeweld ligt dus niet aan de basis van de hele zaak, maar voor de rest draait ‘Seven Seconds’ rond hetzelfde thema als de Black Lives Matter-beweging van de afgelopen jaren: racisme bij de politie, en hoe blanke agenten wegkomen met hun daden omdat het leven van een zwarte niet zoveel waard is. Het tiendelige ‘Seven Seconds’ is gemaakt door Veena Sud, die eerder de nogal slappe Amerikaanse remake van ‘The Killing’ heeft geschreven. Afgaande op de eerste afleveringen is deze reeks een stevige stap voorwaarts: een strak misdaaddrama dat niet als een whodunit is opgebouwd, maar pertinente vragen stelt over het Amerika van vandaag.