'Marseille': 'House of Cards' light aan de Côte d'Azur

SERIE ‘Marseille’, over de burgemeester van die stad, die na twintig jaar aan de macht helemaal vergroeid is met zijn functie. Ondanks een imposante hoofdrol van Gérard Depardieu werd de serie nooit echt meer dan ‘House of Cards’ light aan de Côte d’Azur, maar de kijkcijfers moeten uitstekend zijn geweest, want een maand na de start van ‘Marseille’ kondigde het bedrijf al aan dat er een tweede seizoen zou komen. Dat begint enkele dagen voor de verkiezingen aan het ziekenhuis van Marseille, waar Robert Taro (Depardieu) is opgenomen na een hartinfarct. Taro’s rivalen zien hun kans om hem voorgoed opzij te schuiven, maar daarvoor hebben ze wel de hulp van extreemrechts nodig.