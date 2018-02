'Truth': waargebeurd docudrama over een George W. Bush-schandaal

FILM Maar in het geval van ‘Truth’ uit 2015 komt het wellicht eerder door het erg Amerikaanse onderwerp, en minder door de kwaliteit van de film. Het waargebeurde docudrama vertelt het verhaal van het legendarische nieuwsanker Dan Rather (Redford), die in de aanloop naar de verkiezingen van 2004 in zijn programma ’60 Minutes’ een reportage brengt over zittend president George W. Bush. Volgens Rather en zijn eindredacteur (Blanchett) zou Bush tijdens zijn legerdienst een voorkeursbehandeling hebben gekregen vanwege zijn connecties. Later bleek dat de journalisten zich hadden gebaseerd op vervalste memo’s, wat leidde tot een groot schandaal en uiteindelijk het vervroegde pensioen van Rather.