SF Op ons lijstje van regisseurs die dringend aan herwaardering toe zijn, prijkt John Carpenter bovenaan. Hij heeft een resem cultklassiekers op zijn naam staan, zoals ‘Dark Star’, ‘The Thing’ en ‘Christine’. ‘Escape from New York’ (1981) is één van zijn beste films. In deze ironische actiethriller speelt Kurt Russell de bankovervaller Snake Plissken. Hij moet de president redden wanneer die met zijn gekaapte vliegtuig neerstort in Manhattan in New York – we schrijven 1997, en het eiland is één grote, zwaarbewaakte gevangenis. Wanneer Plissken daarin slaagt, kan hij op gratie rekenen. Carpenter serveert een futuristische western: vervang het World Trade Center door een saloon en de auto’s door paarden, en je zit in een film van Sergio Leone. Zeker dankzij de zwijgzame, amorele antiheld die Russell van Plissken maakt.