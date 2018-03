Goedele Wachters «Drie dagen en twee nachten zaten we daar in Nicaragua, tussen 28 prachtige vulkanen. Van mij had het veel langer mogen duren. Ik hou er zo al van om nu en dan eens op mezelf teruggeworpen te zijn, maar om dat dan nog te mogen doen in zo’n adembenemend landschap: beter wordt het niet.»

HUMO Het gebrek aan comfort nam je op de koop toe?