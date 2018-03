Na gehandicapten, ongeneeslijk zieken, mensen met een andere huidskleur, blinden, armen en psychiatrische patiënten zijn het komende zondag holebi’s op wie Philippe Geubels zijn volautomatische schertspistool zal richten. Een uitstekende zaak, meent regerend Mister Gay Belgium Jaimie Deblieck, want anno 2018 is de emancipatie van de Vlaamse holebi toch nog niet zo’n voldongen feit als wij wel mogen denken. Dat bleek een week of twee geleden nog maar eens, toen hij in zijn thuisstad Roeselare werd aangevallen na een avondje stappen.