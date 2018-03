ZES, VRIJDAG 2 MAART, 20.35

DRAMA De eerste Engelstalige film van Taiwanees regisseur Ang Lee was meteen as British as it gets. Emma Thompson bewerkte de klassieker van Jane Austen, over een weduwe en haar drie dochters, tot een verrassend levendig en geestig scenario. De regie van Lee is elegant en Kate Winslet is uitstekend in een vroege rol.