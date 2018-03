'Tegenlicht: De Onsterfelijken': de zoektocht naar onsterfelijkheid

ACTUA Dat zou hem gezonder en jonger maken en zijn levensverwachting oprekken. Het bleek uiteindelijk een kwakkel – wat op de technologiewebsite Techcrunch leidde tot een rechtzetting onder de titel ‘No, Peter Thiel is not harvesting the blood of the young’ – maar toen was het bericht wel al overgenomen door onder meer ‘Vanity Fair’. Vampiers zijn er tot nader order niet te vinden in Silicon Valley, maar de zoektocht naar ontsterfelijkheid houdt velen daar wel bezig, zoals de nieuwe aflevering van ‘Tegenlicht’ toont. Sommige ondernemers houden het nog redelijk nuchter en geloven in een toekomst waarin een menselijke geest kan worden gedownload in een robot die voor altijd meegaat, anderen denken echt dat ons eigen DNA gekraakt kan worden en we een remedie tegen de dood kunnen vinden.