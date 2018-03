Zazie Beetz: 'In Hollywood zijn blanke acteurs veel te lang de norm geweest'

Een Golden Globe voor Beste Comedy, een Emmy voor Beste Acteur (voor hoofdrolspeler en bedenker Donald Glover), een perfecte score van 100 procent op RottenTomatoes.com: het eerste seizoen van ‘Atlanta’, een komisch drama over de twee neven Earn en Paper Boi die in de gelijknamige stad proberen door te breken in de hiphopwereld, was zonder twijfel één van de meest bejubelde series van 2017. Anderhalf jaar na het debuut op de Amerikaanse televisie gaat nu eindelijk het tweede seizoen van start, waarin naast Glover ook opnieuw Zazie Beetz te zien is, de 26-jarige actrice die doorbrak met haar rol als Van, de ex-vriendin van Earn en moeder van zijn dochter. Straks ook te zien in de tweede ‘Deadpool’-film, maar nu al aan de telefoon!