'The Final Year': documentaire over Obama's laatste momenten als president

DOCU Obama’s buitenlandbeleid was niet zijn sterkste punt, en ‘The Final Year’ lijkt vooral bedoeld om zijn blazoen op dat vlak wat op te poetsen. Obama komt er zelf verrassend weinig in voor: we volgen vooral buitenlandminister John Kerry, veiligheidsadviseur (en speechschrijver) Ben Rhodes en VN-ambassadeur Samantha Power. Dat maakt deze film niet minder boeiend: meelopen in het spoor van enkele van de machtigste mensen op aarde, al dan niet in het Witte Huis, blijft interessant. Echt spannend wordt het in het laatste halfuur, wanneer duidelijk wordt dat een miljardair met vreemd haar weleens de nieuwe Amerikaanse president zou kunnen worden. Iets wat men blijkbaar ook in het Witte Huis totaal niet had zien aankomen.