'Under the Skin': Scarlett Johansson als verleidelijke alien

DRAMA 'Under the Skin’ bleek die wachttijd meer dan waard: een moeilijk te klasseren film waarin de sfeer veel belangrijker is dan het verhaaltje. Dat verhaaltje is snel uitgelegd: Scarlett Johansson speelt een alien die gedropt wordt in Schotland. Daar verleidt ze, zwarteweduwe-gewijs, de ene man na de andere, waarna ze nooit meer gezien worden. ‘Under the Skin’ is conceptuele cinema, die hyperrealisme – de scènes op straat werden met een verborgen camera gefilmd – combineert met extreme stilering. Je kunt er gerust van alles over menselijkheid en seksualiteit in gaan zoeken, maar net zo goed kun je jezelf overgeven aan het bezwerende ritme. Oh ja, en ScarJo gaat full frontal. We geven het maar mee.