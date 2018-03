'The Push': de grenzen van reality-tv nog maar eens verlegd

REALITY ‘The Push’ gaat immers na of je een nietsvermoedende brave burger kan aanzetten tot moord. Zeventig acteurs spannen een gigantische valstrik, die ertoe moet leiden dat een gewone man uiteindelijk maar één uitweg meer ziet: iemand van een gebouw duwen. Wees gerust, er sterft niemand echt – dat is vast voor een volgend concept – want dit heet in de eerste plaats een ‘psychologisch experiment’ over groepsdruk. Al in de jaren 60 bewees Stanley Milgram in zijn beroemde experiment dat mensen in de juiste omstandigheden tot alles in staat zijn, dus voorlopig lijkt ‘The Push’ vooral een poging om te achterhalen hoe ver bedenkers van reality-tv willen gaan.