'Mr. Mercedes': niet bijster origineel, maar de scenario's zijn wel beter dan gemiddeld

SERIE De nieuwste titel is deze serie, gebaseerd op Kings gelijknamige boek uit 2014, over een man die met zijn auto bewust inrijdt op een groepje werkzoekenden en zestien doden maakt. De dader wordt nooit ontmaskerd, maar wanneer hij zelf opnieuw contact zoekt met de gefrustreerde rechercheur van toen (gespeeld door Brendan Gleeson) bijt die zich weer vast in de zaak en begint er een kat-en-muisspelletje. Bijster origineel is ‘Mr. Mercedes’ niet, maar de scenario’s zijn beter dan gemiddeld: niet zo vreemd, aangezien de tien afleveringen uit dit eerste seizoen voor het grootste deel geschreven zijn door David E. Kelley – onlangs nog bejubeld voor zijn bewerking van ‘Big Little Lies’ – en misdaadauteur Dennis Lehane.