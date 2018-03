Ze hadden het zelf vast liever anders gezien, maar de 17 studenten die op Valentijnsdag in de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida stierven in een kogelregen zijn uitgegroeid tot martelaren. Hun dood staat centraal in het almaar groeiende studentenprotest tegen de Amerikaanse wapencultuur. Eerst werden de scholieren nog weggelachen door geweerminnende republikeinen en de wapenvereniging NRA, maar hun beweging laat zich stilaan meten met de grote studentenwoede van de jaren zestig. Volgende halte: de grote ‘March for Our Lives’ die op 24 maart door Washington en een hoop andere grote steden zal trekken. Amerika-correspondent Björn Soenens staat erbij en watcht ernaar.