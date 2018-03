Met Cath Luyten door één deur: 'Ik stel mezelf geen grote doelen'

Cath Luyten «In januari 2017 zijn ongeveer vijftig mensen in de studio komen uitleggen welk probleem ze wilden aanpakken, omdat het hun geluk in de weg stond. Ze wilden hun vliegangst overwinnen, bijvoorbeeld, of opnieuw leren praten na een zwaar hersenletsel. Ik stuur hen vervolgens door een deur, en een paar seconden – die in werkelijkheid een jaar duurden – later komen ze door een andere deur weer naar binnen, om te vertellen of ze geslaagd zijn in hun opzet.»

HUMO Die twee deuren deden me denken aan ‘De soundmixshow’ met wijlen Henny Huisman.