'The Good Doctor': 'Eindelijk eens een goedgeluimde dokter op tv'

Van een psychopaat naar een autistische dokter, het lijkt een grote stap maar niet voor Freddie Highmore: die kroop in ‘Bates Motel’ eerst drie seizoenen lang in de huid van de lichtjes onstabiele Norman Bates en trok daarna zonder problemen de doktersjas aan van Shaun Murphy, een topchirurg met een autismespectrumstoornis. Niet dat het Highmore slecht is bekomen, want ‘The Good Doctor’ werd bij de start vorig jaar in de Verenigde Staten één van de best bekeken nieuwe series.