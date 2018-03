Het tweede seizoen van 'Atlanta': van grimmig naar grappig naar surrealistisch en terug

SERIE Mensen hebben immers extra geld in huis om cadeaus te kopen en er rijden meer pakjesbezorgers rond met kostbare buit in hun bestelwagens, waardoor dieven actiever zijn dan anders. Het is een periode vol spanning en paranoia waarin iedereen op de toppen van zijn tenen loopt, en dus een metafoor voor het leven van hoofdpersonages Earl en Al én voor het Amerika van vandaag – toen het eerste seizoen startte, was Obama immers nog president. Het ‘Robbin’ Season’ begint met een overval op een fastfoodrestaurant, in een lange scène die je meteen weer laat beseffen hoe briljant ‘Atlanta’ is. De aflevering die erop volgt, gaat opnieuw moeiteloos van grimmig naar grappig naar surrealistisch en terug. Nog steeds uniek dus. (sw)