In de kinderkliniek: gesprekken met dokter Karel

SANNE KUYLEN (kinderpsychologe UZA) «Een cameraploeg komt bedreigend over bij jonge kinderen, vandaar dat elk kind een dokter Karel kreeg, een pop in doktersoutfit. In zijn stethoscoop zit een camera, die hun ontboezemingen vastlegde.

»Omdat kinderen veel meemaken in het ziekenhuis, werken wij sowieso met poppen en knuffels. Een ziekenhuis is een onveilige omgeving voor een kind: ze weten niet wat er zal gebeuren. Je ziet dan dat ze alle behandelingen die ze zelf ondergaan bij de poppen gaan naspelen: ze doen bijvoorbeeld alsof ze chemo toedienen aan de pop. Door die herbeleving verwerken ze wat ze ondergaan.»