Hans Otten: 'Een matras met sensoren die, euh, bedactiviteit meten'

Of we binnenkort kunnen trouwen met seksrobots of eeuwig zullen voortbestaan als robotklonen, valt nog af te wachten, maar bepaalde wetenschappelijke en technologische trends vallen wél al te voorspellen. En dat is precies wat Lieven Scheire doet in ‘Kan iedereen nog volgen?’, een fonkelnieuwe quiz waarin hij bekend Vlaanderen in zijn glazen bol laat kijken. Het idee komt van Hans Otten, vroeger bekend als presentator, nu hoofd programmaontwikkeling bij Warner Bros België.