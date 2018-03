De documentaires die u graag informeren (van 16 tot 22 maart)

NPO 2, zondag 18 maart, 21.05

MILIEU Aflevering van ‘Tegenlicht’ waarin een antwoord wordt gezocht op de vraag die iedereen zich nu stelt: kunnen we groener gaan leven zonder al te veel comfort in te leveren?

Canvas, maandag 19 maart, 23.20

MISDAAD Driedelige BBC-reeks waarin evenveel haatmisdaden in de VS tegen het licht worden gehouden: de moord op een transgender, op een zwarte man en op een lesbische vrouw.

La Deux, dinsdag 20 maart, 20.35

ACTUA Franse documentaire waarin een antwoord wordt gezocht op die andere vraag die iedereen zich vandaag stelt: heeft Donald Trump ze nog wel allemaal op een rijtje?

NPO 2, donderdag 22 maart, 20.25

ACTUA Door de strenge regels in Nederland rond draagmoederschap is in Georgië, Oekraïne en ook in Spanje een baby-industrie ontstaan. Deze vierdelige reeks onderzoekt of koppels daar wel het roze geluk vinden.

VTM, donderdag 22 maart, 21.20

REALITY Een nieuwe reeks ‘Helden van hier’ die rond de Antwerpse brandweer draait, en waarbij het korps onder meer wordt gevolgd tijdens de explosie op de Paardenmarkt in januari.