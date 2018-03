'Icarus': thriller over het geknoei van de Russische geheime dienst bij dopingcontroles

DOCU In de categorie ‘Beste documentaire’ won ‘Icarus’, een film die begint als een soort ‘Super Size Me’ over doping in het wielrennen en gaandeweg verandert in een thriller over de pogingen van de Russische geheime dienst om dopingcontroles te ontlopen of te vervalsen. Bryan Fogel vroeg zich als fervent amateurwielrenner na de affaire-Armstrong af hoeveel effect doping heeft op je prestaties en hoe moeilijk het is om niet betrapt te worden. Hij besluit zich onder wetenschappelijke begeleiding te laten ‘prepareren’. Eén van zijn dokters is Grigory Rodchenkov, medebedenker van het Russische dopingprogramma, en als Fogel daar achterkomt, helpt hij de tot inkeer gekomen wetenschapper om het schandaal in de openbaarheid te brengen. Vertrouwen in een propere sport zal ‘Icarus’ je niet geven, maar het is een zeer terechte Oscarwinnaar.