'The Boston Strangler': een film over één van Amerika's meest complexe moordzaken

THRILLER Uiteindelijk werd loodgieter Albert DeSalvo opgepakt. De film die Richard Fleischer in 1968 over de zaak maakte, toont de moorden op een zo klinische manier dat de goegemeente danig gechoqueerd was – maar niemand kon ontkennen dat de prent straf werk was. Tony Curtis speelt één van zijn allerbeste rollen als DeSalvo: zijn intensiteit grenst aan het bezetene. Fleischer draaide alles in split screen, zodat we gelijktijdig de moordenaar zien én de flikken die naar hem op zoek zijn. Destijds een vernieuwende techniek, en nog altijd boeiend om naar te kijken. Zonder ‘The Boston Strangler’ trouwens geen ‘Silence of the Lambs’ of ‘Se7en’.