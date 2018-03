'Wild wild country': de gestoorde geschiedenis van de clash tussen een sekte en een dorp in de jaren 80

DOCU ‘Wild Wild Country’ vertelt het grotendeels vergeten verhaal van een sekte die begin jaren 80 in de Amerikaanse staat Oregon een stuk land kocht om er een commune te stichten. De veertigtal boeren en cowboys van Antelope, het dorpje in de buurt, keken met gezond wantrouwen naar de hippies onder leiding van goeroe Bhagwan Shree, en al snel kwam het tot een conflict met Ma Anand Sheela, de genadeloze rechterhand van Bhagwan. Wat volgt, is werkelijk te gek om los te lopen: politieke chantage, afrekeningen, een afluisteroperatie en zelfs biologische terreur. Niets ging Sheela te ver om de sekte te beschermen. ‘Wild Wild Country’ reconstrueert in zes afleveringen de hele geschiedenis en zorgt en passant ook nog voor een belangrijke levensles: blijf ver weg van Indiase goeroes.