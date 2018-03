'Battle of the Sexes': lang voor #metoo was er al sprake van verhitte discussies over gendergelijkheid in de sport

FILM Wat begon als een mediastunt, bleek – volgens deze verfilming – een scharniermoment in de sportgeschiedenis: de discussie over gendergelijkheid in de sport kwam open en bloot op tafel. In de VS kwam de film uit toen het Weinstein-schandaal losbarstte, waardoor hij misschien gewichtiger werd opgevat dan hij eigenlijk is. Jonathan Dayton en Valerie Faris (‘Little Miss Sunshine’) hebben een sympathieke, conventionele tragikomedie gemaakt, met ijzersterke acteurs en een geloofwaardig tijdskader.