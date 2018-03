'Take Your Pills': over het slikken van concentratiestoornis-pillen om niet-medische redenen

DOCU Dat is in de Verenigde Staten de jaarlijkse omzet van Adderall en Ritalin, twee medicijnen tegen ADHD. Alleen komt slechts een klein deel van die som uit de portemonnee van ADHD-patiënten, want omdat de pillen helpen bij concentratiestoornissen, zijn ze ook populair bij studenten die examens moeten afleggen en bij atleten. Alison Klayman, die eerder de bekroonde documentaire ‘Ai Weiwei: Never Sorry’ maakte, ging voor ‘Take Your Pills’ op zoek naar mensen die Adderall of Ritalin hebben geslikt om niet-medische redenen en praat met experts over de gevolgen van dat soort pillen op lange termijn.