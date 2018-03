'Borderliner': Scandinavische misdaadserie die voldoet aan alle eisen op de degelijke thriller-checklist

SERIE Gruwelijke reeks moorden? Check! Barre weersomstandigheden? Check! Rechercheur die worstelt met zijn privéleven en/of een donkere zaak uit het verleden? Check! Bij het nieuwe ‘Borderliner’ – of ‘Grenseland’, de originele Noorse titel – draait alles om Nikolai Andreassen, een agent die een groot corruptieschandaal bij de Noorse politie heeft aangeklaagd, maar minder rechtlijnig blijkt te zijn wanneer zijn eigen familie betrokken raakt in een moordzaak. Het vervolg is een degelijke thriller met een hoop bloed en veel mannen in parka’s.