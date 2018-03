'Ken Burn's The Vietnam War': een tiendelige getuigenis over de de bloederige Vietnamoorlog

OORLOG Of zoals de satirische nieuwssite The Onion het een jaar geleden samenvatte in één titel: ‘Ken Burns Completes Documentary About Fucking Liars Who Claimed They Watched Entire ‘Jazz’ Series’. Maar Burns is ook een instituut: met zijn reeksen over de burgeroorlog en WO II heeft hij mee het beeld vormgegeven dat veel Amerikanen van die gebeurtenissen hebben. Met het tiendelige ‘The Vietnam War’ probeert hij hetzelfde te doen met de meest traumatische gebeurtenis uit de recente Amerikaanse geschiedenis, de bloedige en uiteindelijk verloren oorlog in Vietnam. Niet aan de hand van interviews met experts of politici, maar met de getuigenissen van 79 gewone mensen die alles aan den lijve hebben meegemaakt: Amerikaanse soldaten, Vietnamese strijders uit beide kampen en burgers die betrokken waren bij de protestbeweging in de VS.