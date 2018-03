Jamie Lee Curtis: 'Ik moet mezelf tot bloedens toe steken om niet te beginnen lachen'

Eén van de uitverkorenen is Jamie Lee Curtis, de actrice die begin jaren 80 dankzij haar overtuigende prestaties als doodsbange deerne in de horrorfilms ‘Halloween’, ‘The Fog’ en ‘Prom Night’ de bijnaam Scream Queen mee kreeg. Bijna veertig jaar later schreef Ryan Murphy, de man achter ‘Glee’ en ‘American Horror Story’, de komische horrorreeks ‘Scream Queens’. Die gaat over een universiteitscampus die wordt geplaagd door een seriemoordenaar, en is een hommage aan de griezelfilms van eind jaren 70, begin jaren 80, met Curtis (59) in een hoofdrol. Niet als één van de gillende studentes, maar als decaan van de school. Ze hoefde niet lang na te denken over het aanbod van Murphy.