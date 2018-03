'La grande bellezza': een moderne classic over de schoonheid van het leven

DRAMA De komende maanden volgen nog titels als ‘Rabot’, ‘Mommy’ en ‘The Lunchbox’, maar aftrappen doen we met ‘La grande bellezza’, de tragikomedie waarmee Paolo Sorrentini in 2014 de Oscar voor Beste Buitenlandse Film won. Terecht: het onvergetelijke portret van een bejaarde celebrityjournalist die terugblikt op zijn leven, laat zich niet alleen bekijken als een 21ste-eeuwse versie van ‘La dolce vita’, het meesterwerk van Federico Fellini, maar ook als een bevlogen eerbetoon aan het dolce far niente én als een bezwerende, door een schitterende soundtrack gedragen trip langs de decadente nachtclubs en de wondermooie palazzo’s van Rome. Wie z’n hart opent voor deze moderne classic, voelt de schoonheid van het leven recht naar binnen schijnen.