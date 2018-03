'Interstellar': een bombastisch, bijna drie uur durend spektakelstuk over zwarte gaten en de relativiteitstheorie

SF De aarde is halfweg de 21ste eeuw zo goed als onleefbaar geworden door een ecologische ramp, en astronaut Cooper (Matthew McConaughey) wordt door de NASA uitgestuurd om een andere bewoonbare planeet te vinden. Wat volgt, is een bombastisch, bijna drie uur durend spektakelstuk met adembenemende special effects en razend spannende actiescènes. Tussendoor mogen de personages – Anne Hathaway! Jessica Chastain! Matt Damon! Michael Caine! – het minutenlang over zwarte gaten en de relativiteitstheorie hebben. Door die mix hengelt ‘Interstellar’ ongegeneerd naar een plaats naast sf-meesterwerken als ‘2001: A Space Odyssey’ van Stanley Kubrick en ‘Solaris’ van Andrej Tarkovski.